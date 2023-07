Da kocht der Bio-Hof in Kevelaer

Unter dem Veranstaltungsnamen „REGIOtable“ finden von August bis November 2023 acht kulinarische Darbietungen auf verschiedenen Bio-Höfen am Niederrhein statt. Die jeweils 20 Teilnehmenden erwartet ein 5-Gänge-Menü aus regionalen Bio-Produkten, das der mehrfach ausgezeichnete Koch Christian Krüger ohne Strom und Gas zubereitet. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, ein Statement für Nachhaltigkeit, Ökologischen Landbau und Regionalität zu setzen.

Dabei liegt der Schwerpunkt auf 100% Bio-Regionalität und insbesondere auf nachhaltigen Produkten aus biologischem Anbau.

„Durch die Begrenzung bei der Wahl der Produkte und der Zubereitung entsteht ein neuer, nachhaltiger Küchenstil, der sich ständig weiterentwickelt“, so das Credo von Christian Krüger.

Die Wahl der Veranstaltungsorte erfolgte bewusst: Gekocht wird direkt auf den Bio-Höfen, von denen ein Großteil der verwendeten Zutaten stammt. So bekommt Regionalität eine ganz andere Bedeutung. Die Gäste erleben neben einer Führung über den Bio-Hof auch, dass es möglich ist, mit regionalen Produkten sowie traditionellen und kreativen Zubereitungsmethoden einzigartige Geschmackserlebnisse zu kreieren. Weiterhin nehmen sie bei den kurzweiligen Veranstaltungen neben der kulinarischen Erfahrung eine Vielzahl Ideen und „Insiderwissen“ des Kochs mit nach Hause.

Start in Kevelaer

Das erste kulinarische Event startet am 12. August 2023 auf dem Bio-Hof Etzold in der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Weitere Veranstaltungsorte sind der Biohof Hogefelderhof in Kalkar, Biohof Frohnenbruch in Kamp-Lintfort, Biohof „Die am Deich“ in Kleve, Biohof Steveshof in Krefeld, Biohof Clostermann Organics in Wesel und die Biohöfe Schauhof und Stautenhof in Willich. Anmeldungen sind ab sofort online möglich: https://regiotable.de/. Auf der Internetseite gibt’s auch weitere Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen.

Christian Krüger und seine Ehefrau Swetlana Krüger aus Kleve habe den „REGIOtable“ ins Leben gerufen. Die Veranstaltungsreihe wird in Kooperation mit der Öko-Modellregion Niederrhein und der Bio-Region-Niederrhein e.V. durchgeführt.

Die Öko-Modellregion Niederrhein ist eine von fünf Öko-Modellregionen in Nordrhein-Westfalen und wird vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert. Informationen zu der Öko-Modellregion Niederrhein unter: https://www.oekomodellregionen.nrw.de/niederrhein.