Hilfsaktion für bedürftige Kinder

Die Kerpenkate Stiftung hat ein neues Projekt gestartet, das in Kooperation mit der Kevelaerer Tafel und dem Einzelhändler Dirk Winkels vom Fachgeschäft „Mutter und Kind“ umgesetzt wird. Die Aktion richtet sich an Eltern von Kindern im Alter zwischen 0 und 6 Jahren, die registrierte Kunden der Tafel in Kevelaer sind.

Gemäß Karl Aengenheyster, dem Vorsitzenden der Stiftung, und Heinz Lamers, dem Geschäftsführer, erhalten berechtigte Eltern pro Kind in dieser Altersgruppe einen Gutschein über 75 Euro. Dirk Winkels unterstützt die Initiative, indem er fünf Euro pro Gutschein beisteuert, während die Kerpenkate Stiftung 70 Euro aus ihren Mitteln übernimmt.

Die Tafel-Vertreter Hanni Hentemann und Rainer Morawietz haben das notwendige Wissen, um die Bedürftigkeit der Kinder zu ermitteln, ohne dabei persönliche Daten preiszugeben. Laut ihren Recherchen gibt es 106 berechtigte Kinder, und aus Datenschutzgründen dürfen nur diese Zahlen weitergegeben werden.

Karl Aengenheyster betont die Wichtigkeit, dass die Gelder von der Stiftung nur für sozial benachteiligte Familien verwendet werden. Die ersten Gutscheine wurden bereits ausgegeben und die positive Resonanz bei den Tafel-Kunden ist überwältigend.

Die Aktion läuft bis zum 15. Dezember 2023 und es ist geplant, sie im nächsten Jahr für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren fortzusetzen. In diesem Fall könnten etwa 300 Kinder von der Unterstützung profitieren.

Dirk Winkels, der bekannte Unterstützer der Tafel und der Kerpenkate Stiftung, ist nicht nur im Einzelhandel aktiv, sondern engagiert sich auch durch die Organisation von Veranstaltungen wie dem „Quiz im Löwen“. Die Erlöse dieser Veranstaltung fließen sowohl an die Stiftung als auch an die Tafel.