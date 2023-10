Schutz gegen Betrugsmaschen

Auch im Kreis Kleve haben die Betrugsfälle zum Nachteil insbesondere älterer Menschen enorm zugenommen. Denn nicht nur mit dem berühmten „Enkeltrick“ finden die Betrügenden immer wieder neue Opfer – Schockanrufe, falsche Polizeibeamte oder der Betrug über Messenger-Dienste wie WhatsApp sind hier weitere Beispiele. Um sich davor zu schützen, ist es wichtig, gut über die Tricks und Betrugsmaschen informiert zu sein. Die Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen Geldern, Issum, Straelen und Kevelaer laden daher an verschiedenen Terminen zu Präventionsveranstaltungen mit Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau ein. In der etwa einstündigen Veranstaltung werden unter anderem Betrugsmaschen in Filmausschnitten sowie Verhaltenshinweise der Kriminalpolizei aufgezeigt.

Zwei Veranstaltungen in der Wallfahrtsstadt

Den Auftakt bilden zwei Veranstaltungen in Kevelaer. In Kooperation mit dem Seniorenbüro „Helma hilft“ wird der Vortrag an zwei Terminen, nämlich am 24. Oktober 2023 ab 10 Uhr sowie am 3. November 2023 ab 14.30 Uhr in der Öffentlichen Begegnungsstätte, Bury-St. Edmunds-Str. 7, in Kevelaer angeboten. Anmeldungen sind bitte bis zum 17. Oktober 2023 an die Gleichstellungsbeauftragte Christiane Peulen unter gleichstellungsbeauftragte@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 122-567 zu richten.

Eine weitere Veranstaltung folgt in Geldern am 24. November 2023 ab 10 Uhr im Bürgerforum der Stadtverwaltung, Issumer Tor 36, in Geldern. Anmeldungen sind bis zum 15. November 2023 an die Gleichstellungsbeauftragte Nadine Schönfelder unter nadine.schoenfelder@geldern.de oder telefonisch unter 02831 398-211 zu richten.

Den Abschluss bildet die Veranstaltung in Issum am 13. Dezember 2023 um 15 Uhr im Bürgerhaus Sevelen, Dorfstr. 55, in Issum-Sevelen. Anmeldungen werden bis zum 04. Dezember 2023 an die Gleichstellungsbeauftragte Sarah Schulze unter gleichstellung@issum.de oder unter der Telefonnummer 02835 10-91 entgegengenommen.

Eine Veranstaltung zum genannten Thema fand bereits in Straelen statt, so dass interessierte Straelener Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind, eine der o. g. vier Veranstaltungen zu besuchen. Anmeldungen sind hier bitte an die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Straelen, Katrin Geraths, unter der Telefonnummer 02838 702-125 oder unter gleichstellung@straelen zu richten.

Bei Bedarf werden Anreiseinformationen und/oder Fahrkarten für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung gestellt. Alle Seniorinnen und Senioren, deren Angehörige und Freunde und alle Interessierten sind zu den Veranstaltungen eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos, für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt.