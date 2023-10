Grenzenloser Spaß in der PLAYMOBIL®-Ausstellung

Was 1974 in Zirndorf bei Nürnberg mit ein paar Figuren begann, ist heute eine weltweite Erfolgsgeschichte. PLAYMOBIL® Figuren werden auf der ganzen Welt verkauft. Am Anfang stand 1974 die Idee, Kindern ab 4 Jahren hochwertige, haltbare Figuren mit hohem Spielwert anzubieten. Qualität auf der einen Seite, zumindest teilweise „entmilitarisiertes“, und alltagsnahes Spielvergnügen auf der anderen Seite – das waren die Ziele.

Oftmals entscheidet nicht nur der Charakter eines Kindes, sondern das erste Geschenk darüber, ob es PLAYMOBIL® oder die Konkurrenz von LEGO® bevorzugt, die inzwischen auch in alle Spielwelten vorgedrungen ist. Der eine setzt auf den Spielwert, der andere baut gerne.

Die Figuren eroberten alle Kontinente, den Weltraum, die Tiefsee und nahezu die gesamte Menschheitsgeschichte. Egal ob Piraten in der Karibik, Römer in der Antike, Cowboys und Indianer im Wilden Westen – keine Zeit ist zu weit entfernt.

Aber auch die alltägliche Berufswelt der Bauarbeiter, Feuerwehrmänner, Ärzte bis hin zu der des Tierpflegers im Zoo konnte immer wieder nachgespielt werden. Klassiker waren, sind und bleiben aber wohl die Ritter mit ihren Burgen im heldenhaften Kampf gegen Schurken und Drachen und die Arbeitswelten rund ums Bauen und Menschenlebenretten unter größter Gefahr. Mädchen begeistern sich für das Märchenschloss, Tiere aus aller Welt, den Ponyhof und die Puppenhäuser.

So ist PLAYMOBIL® mit seinen grenzenlosen Themen und Spielspaß in fast jedem Kinderzimmer zu finden und erfreut sich seit fast 50 Jahren großer Beliebtheit.

Grund genug die umfangreiche Sammlung von Dr. Corinna Wodarz auszustellen und die Geschichte des Spielzeugs zu präsentieren. Ein umfangreiches Programm rundet die Ausstellung ab und kann auf der Internetseite des Museums unter www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de eingesehen werden.

Kontakt: Niederrheinisches Museum Kevelaer e. V., Hauptstraße 8, 47623 Kevelaer, Tel. 02832 9540, info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.