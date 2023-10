Wallfahrtsrektor Kauling wechselt nach Telgte

Domkapitular Gregor Kauling (59), derzeit Pfarrer und Wallfahrtsrektor in Kevelaer, St. Marien wird sich vom Niederrhein verabschieden und als Gemeinde- und Wallfahrtsseelsorger in die Propsteipfarrei St. Marien Telgte im Kreis Warendorf wechseln. Das teilte die Abteilung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der Bischöfliche Pressestelle Münster für die Region Niederrhein am Sonntagmittag mit.

Der Abschied aus Kevelaer sei für Anfang Januar 2024 geplant, seinen Dienst in Telgte werde Kauling nach einer Sabbatzeit voraussichtlich im April 2024 antreten. Bereits im November solle ein Kontaktgespräch des Nachfolgers Kaulings als Pfarrer und Wallfahrtsrektor mit den Gremien von St. Marien terminiert werden.

“Domkapitular Gregor Kauling wird noch das Ende der diesjährigen Pilgersaison sowie die Advent- und Weihnachtszeit in der Wallfahrtspfarrei St. Marien Kevelaer begleiten. Am Mittwoch, 1. November, wird der Augsburger Bischof Bertram Meier die Pforten des Pilgerportals symbolisch schließen und damit das Ende des Pilgerjahres besiegeln. Wie Kevelaer, ist auch Telgte ein Marien-Wallfahrtsort. Während im niederrheinischen Kevelaer die Muttergottes als „Trösterin der Betrübten“ verehrt wird, ist in Telgte das Gnadenbild der Schmerzhaften Muttergottes das Ziel zahlreicher Pilgerinnen und Pilger. Leitender Pfarrer und Wallfahrtsrektor dort bleibt auch nach dem Wechsel von Domkapitular Kauling Propst Dr. Michael Langenfeld”, heißt es in der Pressemitteilung.

Kauling wurde 1964 in Haltern am See geboren. Zum Priester geweiht wurde er 1999, nachdem er zunächst ein ingenieurwissenschaftliches Studium der Stadtplanung an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen abgeschlossen hatte. Nach einer Aushilfstätigkeit in Ennigerloh arbeitete er im Leitungsteam der Internationalen Akademie für Evangelisation der Gemeinschaft Emmanuel in Altötting. Kaplan wurde er im Jahr 2000 in St. Mariä Himmelfahrt Ahaus, 2001 dann in der Seelsorgeeinheit St. Laurentius und St. Marien Warendorf. Pfarrverwalter in St. Marien wurde er 2003, zugleich Kooperator in St. Laurentius. 2009 wechselte Kauling nach Dinslaken. Zunächst wurde er Pfarrer in der Pfarrei Heilig Geist, 2011 zusätzlich in St. Vincentius. Im selben Jahr wurde er auch Dechant im Dekanat Dinslaken. Seit 2012 leitete er die fusionierte Pfarrei St. Vincentius Dinslaken. Wallfahrtsrektor in Kevelaer und Pfarrer von St. Marien wurde er, als Nachfolger des jetzigen Weihbischofs Rolf Lohmann, im November 2017, außerdem ist er seit 2017 Dechant des Dekanates Goch. 2018 wurde er nichtresidierender Domkapitular am St. Paulus-Dom in Münster; seit 2020 ist er Ehrendomkapitular an der Kathedrale in Luxemburg.