Karin Eißing eröffnet im August ihre Podologie-Praxis am Bahnhof Gesunde Füße für Kevelaer





Wenn Karin Eißing über ihre Arbeit als Podologin spricht, steht ihr die Leidenschaft für diese Tätigkeit ins Gesicht geschrieben. Für viele dürfte das sicherlich verwunderlich sein, arbeitet die 50-Jährige doch tagtäglich mit Füßen – für viele ein rotes Tuch. Bei Eißing steckt allerdings hinter der Tätigkeit mehr als das Interesse an der Materie. „Ich hatte selbst Last mit meinen Füßen“, verrät sie. Das eigene Leiden führte sie von ihrem eigentlichen Beruf als Fotografin schließlich zur Podologie-Ausbildung. In Kevelaer eröffnet sie nun ihre eigene Praxis.

Intensivausbildung zur Fußpflegerin

„Es war schon immer ein Wunsch“, sagt Eißing mit Blick auf ihre Selbstständigkeit. Aktuell arbeitet sie noch in einer podologischen Praxis in Geldern. Dass die Standortwahl der eigenen Praxis auf Kevelaer gefallen ist, habe ganz pragmatische Gründe: „Ich habe überlegt, wo Podologen fehlen.“ Ihre Praxisräume werden ab voraussichtlich Mitte August an der Adresse Am Bahnhof 22 zu finden sein. Ganz fremd ist der gebürtigen Isselburgerin die Wallfahrtsstadt dabei nicht. In ihrem Job als Fotografin hat Eißing bereits einige Zeit in Kevelaer gearbeitet, bevor sie einige Jahre in Spanien lebte. Während eines kurzen Deutschlandaufenthaltes habe sie schließlich eine Intensivausbildung zur Fußpflegerin gemacht – der Start für eine berufliche Neuorientierung. Bedingt durch die Wirtschaftskrise sei sie dann nach Deutschland zurückgekehrt, sagt Eißing. Hier arbeitet die 50-Jährige nun seit 15 Jahren in po…