Gestohlener Roller aufgefunden

Zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen (19. Juni 2023), 3.30 Uhr, haben unbekannte Täter einen blauen Motorroller der Marke Yamaha gestohlen, der unter einer Wetterschutzplane vor einem Wohnhaus an der Koxheidestraße in Kevelaer abgestellt war. Am Montagvormittag entdeckte ein Zeuge den Roller auf einem Garagenhof an der Mozartstraße. Das Fahrzeug war im Frontbereich stark beschädigt, Kabel wurden durchtrennt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder gesehen haben, wie der Roller zum Fundort gekommen ist, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.