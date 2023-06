DirtBike aufgetaucht

Am Donnerstag (8. Juni 2023) wurde an der Amsterdamer Straße in Kevelaer durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve ein sogenanntes “DirtBike” sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen konnte der Eigentümer bislang noch nicht ermittelt bzw. informiert werden. Die Polizei Geldern sucht den Eigentümer und bittet Personen, welche Auskunft über den Eigentümer geben können, sich unter 02831 1250 zu melden.