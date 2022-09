Game, Set und Kartoffelsalat

Nicht in Wimbledon und nicht bei den US-Open, sondern in Twisteden wurde aufgeschlagen. Der Tennisclub Eintracht 1978 Twisteden e.V. hatte am Wochenende 4./5. September 2022 zur Clubmeisterschaft eingeladen. Erfreulicherweise war die Teilnahme um Punkt, Satz und Sieg recht groß. Die hübsche, kleine Anlage hinter dem Fußballplatz im Dorf erfreute sich, nicht zuletzt Dank der vielen Arbeitseinsätze der Platzwarte, über drei tadellose Ascheplätze. Die wochenlange, große Hitze forderte auch hier ihren Preis, doch zu den Vereinsmeisterschaften wurde noch einmal voller Einsatz gezeigt. Die Spiele konnten beginnen. Die Glücksfee hatte die Auslosungen der Paare und Spielbegegnungen übernommen, so dass sich Spielkonstellationen und Spielergebnisse ergaben, von denen keiner auch nur ahnen konnte. Doch genau das förderte den Wunsch, einfach Gemeinschaft zu erleben, neue und alte Mitglieder, starke und schwache Spielgegner miteinander zu verbinden. Ein voller Erfolg! Für die Zuschauer auf den Terrassenplätzen ergaben sich – unter erschwerender Hitze – spannende Spiele und tolle Ballwechsel. Jeder kam hier auf seine Kosten. Die Vorrundenspiele waren bereits ausgetragen und wurden am Samstag in netter Runde am Grill beendet. Der Sonntag, nicht weniger heiß an Temperatur und Spielspannung, stand ganz im Zeichen der Endspiele und bildete in großer Runde einen tollen Saisonabschluss des 110 Mitglieder starken Vereines. Hier setzten sich folgende Sieger durch:

Damen Einzel: Andrea Douteil / Monika Janßen

Herren Einzel: Stephan Paduschek / Dirk Langen

Damen Doppel: Beate Richard-Kniza, Anne Flücht / Christel Janßen, Monique Heinen

Herren Doppel: Janosch Janßen, Herbert Jansen / Siegfried Paduschek, Dirk Langen

Mixed: Benjamin Schreiber, Eva Schreiber / Johannes Janßen, Beate Richard-Kniza.