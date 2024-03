Frühjahrsputz in Kevelaer

Seit sieben Jahren ruft die Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA) jährlich zur Müllsammel-Aktion auf. In diesem Jahr verlost die KKA anfünf Vereine, die sich bis zum 8. März 2024 zur Aktion angemeldet haben, je 300 Euro als Anerkennung für ihren Einsatz. Dafür können sich interessierte Vereine direkt unter folgendem Link anmelden: www.kkagmbh.de/fruehjahrsputz.

Auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer beteiligt sich wieder aktiv an der kreisweiten Aktion und lädt am Samstag, 16. März, Vereine, Schulklassen, Familien und interessierte Gruppen in Kevelaer ein, herumliegenden Abfall in der Natur einzusammeln.

„Das Mitmachen bei einer Müllsammelaktion ist nicht nur gut für unsere Umwelt, sondern bringt uns auch als Gruppe näher und weckt unser Bewusstsein für den Umweltschutz “, so Sébastien Belleil, Umweltschutzbeauftragter der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterstützt die Müllsammlerinnen und Müllsammler: Zwischen 9 und 11 Uhr werden den angemeldeten Gruppen, je nach ihrer Zusammensetzung aus Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, passende Bereiche zugeteilt. Dabei werden sie mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet.

Anschließend wird der gesammelte Müll zu vereinbarten Sammelpunkten gebracht und von Mitarbeitenden des Kevelaerer Bauhofes abgeholt und entsorgt.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte – ob alleine oder als Gruppe – oder wer noch Fragen dazu hat, wendet sich bitte an den Umweltschutzbeauftragten Sébastien Belleil, unter Tel. 02832 122-431 oder per E-Mail an sebastien.belleil@kevelaer.de.