24 einzigartige Ausstellungsorte

Die insgesamt 24 Ausstellungsorte, die in diesem Jahr bei der „Landpartie am Niederrhein“ im Juni dabei sein werden, wurden vom „Kunst und Kreativnetzwerk wirKsam e.V.“ bekannt gegeben. Über 100 Künstlerinnen und Künstler, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker und Kreative zählt die neunte Auflage der künstlerisch-kreativen Haus- und Höfetour.

Die Ausstellungsorte öffnen am 8. und 9. und/oder am 15. und 16. Juni. Zu entdecken gibt es dann Kunstvolles und Kreatives auf alten Höfen, in schönen Gärten, in und rund um einen mittelalterlichen Rittersitz und auf einem historischen Burggelände.

„Unsere Besucherinnen und Besucher genießen es Jahr für Jahr, sich treiben zu lassen und dabei immer wieder besondere, teils überraschende Einblicke zu bekommen“, berichtet Raphaele Feldbrügge von wirKsam e. V. aus den vergangenen Jahren.

Feldbrügge steht seit dem Herbst im engen Austausch mit den Landpartie-Gastgeberinnen und Gastgebern 2024, jetzt trafen sich zahlreiche von ihnen in geselliger Runde im Goldenen Löwen.

Wertvolle Netzwerke

Gegenseitig stellten sie ihr Programm vor und lernten sich kennen. Wertvolle Netzwerke sind seit jeher ein schöner Nebeneffekt der Landpartie. Natürlich wurden auch die Flyer ausgegeben, die jetzt gemeinsam in der Region verteilt werden. Im Goldenen Löwen mit dabei war auch Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank an der Niers in Kevelaer, er zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der Orte: „Es ist schön zu sehen, wer in diesem Jahr alles dabei sein wird. Ich freue mich schon jetzt, wieder selbst mit dem Rad unterwegs zu sein.“

Die Volksbank an der Niers unterstützt die Veranstaltung von Beginn an. „Es ist uns als genossenschaftliche Bank vor Ort stets ein Anliegen Kunst, Kultur und Ehrenamt zu unterstützen. Bei der Landpartie finden wir seit vielen Jahren alles in einer außergewöhnlichen Veranstaltung vereint. Wer noch nicht selbst unterwegs war, sollte die Gelegenheit in diesem Jahr unbedingt nutzen – Flyer und später die Programmhefte gibt es wie immer in all unseren Filialen!“

Sechs Ausstellungsorte sind in diesem Jahr erstmalig dabei: In der Amsterdamer Straße öffnen die Galerie A21 gemeinsam mit dem Goldenen Löwen.

Mit Gut Berendonk freut sich ein inklusives Wohnprojekt am Rande von Kevelaer auf neugierige Besucherinnen und Besucher.

Seltene Einblicke erlaubt das Haus Te Gesselen. Neben einer Ausstellung locken hier Führungen der aktuellen und ehemaligen Besitzerinnen und Besitzer des mittelalterlichen Rittersitzes.

Die Cyperskate in Kevelaer, ein blütenreicher Rosengarten in Winnekendonk und der Paßmannshof in Kervendonk sind ebenfalls erstmalig mit dabei.

„Wir freuen uns darüber hinaus ganz besonders, auch liebe, alte Bekannte wieder dabei zu haben,“ verrät Raphaele Feldbrügge und verweist auf die Feldscheune im Achterhoek und das Atelier für künstlerische Keramik von Susanne Stenmans.

Auch neue Ausstellerinnen und Aussteller werden mit von der Partie sein. Im besonderen Ambiente der sehr verschiedenen Ausstellungsorte können die Besucherinnen und Besucher im Juni Fotografie, Malerei, Arbeiten in Ton, Glas und Beton, Schmuckdesign, Floristik und vieles mehr entdecken.

Auch Lesungen, Konzerte und kulinarische Angebote sind bereits in Planung. Wissenswertes rund um Schäferei, Wildbienen und Streuobstwiesen runden die beliebte, kleine Auszeit vom Alltag ab.

„Markieren Sie die beiden Landpartie-Wochenenden 2024 unbedingt bunt im Kalender. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, unterwegs zu sein!“, sind sich die beiden Ideengeberinnen Raphaele Feldbrügge und Anne van Rennings (wirKsam e.V.) sicher.

Der aktuelle Landpartie-Flyer liegt ab sofort im Einzelhandel in der Kevelaerer Innenstadt, in den Buchhandlungen in Geldern und Kevelaer sowie in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob aus.

Kreativität und Landschaft

Auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterstützt die Landpartie am Niederrhein. Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing, freut sich: „Die Landpartie ist eine wunderbare Bereicherung und eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Region. Sie bringt persönliche Begegnungen mit zahlreichen Künstlern. In Kevelaer werden Kreativität und niederrheinische Landschaft aufs Feinste zusammengeführt. Wir wünschen allen Beteiligten schon jetzt bestes Wetter und bereichernde Landpartie-Tage.“