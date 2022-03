Französischer Flohmarkt aus den Niederlanden lockt nach Kevelaer

Am Sonntag, 3. April 2022, organisiere man gemeinsam mit dem niederländischen Unternehmen „Heerenlanden Events“ im Kernbereich der Innenstadt, also der Busmannstraße und der Hauptstraße, einen „gemütlichen Brocante Markt“, informiert das Kevelaer Marketing. Mehr als 30 Händler*innen sollen dazu in die Wallfahrtsstadt kommen. „In regelmäßigen Abständen laden die Stände der Händler mit ihren einzigartigen Waren in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr zum Stöbern und Kaufen ein“, freut sich Verena Rohde, Leitung Kevelaer Marketing. Am Tag des Marktes sei zwischen 13 und 18 Uhr auch ein verkaufsoffener Sonntag geplant. Über eine dazu erforderliche Satzungsänderung soll in einer eilig anberaumten Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 10. März 2022, entschieden werden.

Was ist Brocante?

Was aber ist ein „Brocante Markt“? Das Kevelaer Marketing klärt auf: „Der Begriff ‚Brocante‘ kommt ursprünglich aus dem Französischen und bedeutet ‚Flohmarkt‘. Eine Inneneinrichtung mit Brocante bedeutet, dass man normalerweise gebrauchte Möbel und Wohnaccessoires benutzt. Im Gegensatz zu Antiquitäten können Brocante-Artikel verlebt, abgenutzt und sogar verwittert sein. Mit anderen Worten, das Produkt kann ausstrahlen, dass es viele Hände durchlaufen hat und somit gebraucht ist. Dies verleiht dem Produkt Charakter, Charme und ein romantisches Aussehen. Das Produkt zeigt, dass es gelebt hat und einiges erlebt hat. Manchmal ist ein Brocante-Artikel zu alt und verwittert und hat einen neuen Anstrich bekommen, um den Artikel so wieder ansehnlich und brauchbar zu machen. Ein Brocante Markt unterscheidet sich also von den klassischen Trödelmärkten in Form seines Angebots. Auf dem Brocante Markt gibt es wertigen Trödel, Antiquitäten sowie Raritäten.“

In den Niederlanden erfreuten sich Brocante Märkte schon länger großer Beliebtheit, heißt es vom Kevelaer Marketing. Und der größte Brocante Markt im belgischen Flandern ziehe regelmäßig sogar rund 30.000 Besucher*innen an. „Das Thema Brocante scheint viele Menschen anzusprechen, somit sind wir zuversichtlich, dass auch in Kevelaer viele Besucher kommen werden“, sagt der Kevelaerer Citymanager Tobias Nelke.

Laut Internetseite des niederländischen Veranstalters findet übrigens der nächste Brocante Markt auf dem Landgut „Huize Bergen“ im niederländischen Vught statt. Dann folgt Kevelaer, „die prächtige historische deutsche Stadt, in der Nähe von Venlo“. Im Sommer soll es eine weitere Veranstaltung in Deutschland geben, Brocante am Kloster Graefenthal in Goch.