Vor 20 Jahren wagte Michael Hieckmann (47) mit einem Fachbetrieb für Kachelofen- und Kaminbauden den Sprung in die Selbstständigkeit Firma BINN feiert Jubiläum

/ von Rudolf Beerden

André Mülders, Tom Hieckmann, Iris Lindemann, Michael Hieckmann, Nadine Mülders, Dieter Görtz, Stephan Reinicke (v.l.) Foto: bee

Im April 2003 änderte sich das Leben von Michael Hieckmann grundlegend, denn er wagte den Schritt in die Selbstständigkeit mit der Übernahme des Kevelaerer Handwerksbetriebs „BINN Kachelofen- und Kaminbau“ an der Gelderner Str. 128 in Kevelaer.

Dass er sich einmal selbstständig machen würde, war für Michael Hieckmann alles andere als selbstverständlich oder gar vorgezeichnet. Hieckmann begann zunächst seine Ausbildung als Fahrradmechaniker und schloss daran die Ausbildung zum Ofenbauer bei Firma „BINN“ an.

Aufgrund seiner sehr guten schulischen Noten wurde er vorzeitig, nach nur einem Jahr, zur Gesellenprüfung als Kaminbauer zugelassen und von Wilfried Binn auch gleich danach übernommen.

„Es war während eines Frühstücks, dass ich damals mit Wilfried Binn, auf dem Dach eines Hauses anlässlich einer Schornsteinsanierung, zu mir nahm, als der Chef mich fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, seinen Betrieb zu übernehmen, da er demnächst in den Ruhestand gehen möchte“, erinnert sich Hieckmann.

Geehrt und verunsichert

„Ich fühlte mich natürlich geehrt und gleichzeitig aber auch verunsichert, denn einen Meisterbetrieb zu übernehmen und zu führen hieß eine Menge Verantwortung zu übernehmen, aber auc…