Im Alter von 82 Jahren verstarb der Kevelaerer Franz Josef Probst Sportfunktionär durch und durch

/ von Delia Evers





In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Heute blickt Delia Evers auf das Leben des kürzlich verstorbenen …

Franz Josef Probst

Am 28. April 2023 starb im Alter von 82 Jahren Franz Josef Probst. Er war Sportfunktionär durch und durch.

Zur Welt gekommen war er am 12. Februar 1941. Ein Jahr später – Franz Josef krabbelte noch – stand er in der Mitgliederliste des TuS. Sein Vater Willy Probst († 1973), unvergessener Promotor des Sports in Kevelaer, hatte das Baby angemeldet. Diesen kleinen formellen Akt sah Franz Josef Probst sein Leben lang „als großes Geschenk, das mir in den Schoß gelegt wurde“.

Der Sport lief immer wie ein roter Faden mit. Er war eine Liebe seines Lebens, die ihn manchmal schmerzte und meistens bereicherte. Er war 21 Jahre alt, als er 1960 zum Geschäftsführer des TuS gewählt wurde. Er machte sich nach der Fusion mit dem BV 1973 für die innere Einheit stark und erlebte, dass es schwer war, 1.800 Mitglieder mit gefühlt 1.800 Meinungen unter einen Hut zu bringen. Das wurde 1984 seine Aufgabe: „Die 1.800“ hatten ihn zum Vorsitzenden gewählt.

In diese Amtszeit fällt eines der schönsten Ereignisse seines Lebens: 1990 trug er die Festkette. Es blieb nicht alles Sonnenschein. „Man muss sich durchsetzen können“, sagte Probst damals im KB-Gespräch. Gerade dieses Durchsetzenkönnen machte ihn umstritten und mächtig, eigenmächtig, wie manche Kritiker meinten. Während er auf höchsten Ebenen für seine außergewöhnliche und weitsichtige Arbeit hochgeschätzt wurde, mehrten sich die Unfreundlichkeiten vor Ort.

Probst führte den KSV wie ein Unternehmer, der mit eigenem Kopf, Herzblu…