Finanzspritze für die Infrastruktur

Die direkt gewählten CDU-Landtagsabgeordneten für den Kreis Kleve, Dr. Günther Bergmann und Stephan Wolters, freuen sich, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Infrastruktur im Kreis mittels des Landestraßenerhaltungsprogramms mit 5,75 Millionen Euro fördert. Der Kreis Kleve profitiert davon wie folgt:

In Uedem bekommt die L 5 zwischen L 174 und Marienbaum auf einer Länge von 3,65 Kilometern eine Deckenerneuerung. Dafür angesetzt sind 200.000 Euro.

In Rees-Haldern bekommt die L 459 zwischen K 6 und L 896 auf einer Länge von 4,73 Kilometern eine Fahrbahnsanierung. Dafür werden 2.800.000 Euro bereit gestellt.

Zwischen Kevelaer-Winnekendonk und Sonsbeck bekommt die L 491 auf der Länge von 3,20 Kilometern eine Deckenerneuerung. Diese Arbeiten werden mit 2.750.000 Euro gefördert.

„Auch Landesstraßen sind quasi Lebensadern für Pendler, Gewerbe, Industrie und Handel. Viele Straßen sind leider in einem schlechten Zustand. Wir freuen uns daher, dass das Förderprogramm auch in unserem Kreis wichtige Akzente setzt“, so die Abgeordneten.

Erhaltungsprogramm

Um den Zustand von Straßen, Brücken und Tunneln in Nordrhein-Westfalen stetig zu verbessern, hat das Verkehrsministerium des Landes im letzten November eine Sanierungsoffensive Straßeninfrastruktur ins Leben gerufen, bei dem das jährliche Erhaltungsprogramm für Landesstraßen ein zentraler Baustein ist. Die Projektauswahl treffen dabei die Regionalniederlassungen von Straßen.NRW.