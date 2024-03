Gregor Douteil I war in vielen Kevelaerer Vereinen aktiv, insbesondere in der DLRG Ein facettenreicher Mann

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Gregor Douteil I

In diesen Tagen jährt sich der Tod von Gregor Douteil I zum 30. Mal. Fast drei Jahrzehnte lang war er Bezirksleiter der DLRG. Er begleitete ungezählte Schwimmerinnen und Schwimmer – spätestens dann, wenn er sie bei Leistungswettkämpfen mit Urkunden und Medaillen auszeichnen konnte. Er gehörte in die Bäder seines Beritts wie das Wasser in die Becken.

1934 erwähnte das Kävels Bläche Gregor Douteil I zum ersten Mal als DLRG-Aktiven. „Zwecks Gründung einer Ortsgruppe der DLRG fand eine Versammlung im ‚Goldenen Apfel‘ statt“, schrieb das KB. „Der Einladung war eine kleine Zahl Sportler gefolgt. Franz Douteil, der von der Bezirksleitung der DLRG Krefeld zum Ortsgruppenwart für Kevelaer ernannt wurde, eröffnete die Versammlung. Neun junge Sportler schlossen sich an. Technische Leiter wurden Leo Dierkes und Gregor Douteil.“

Der Verein bekam mächtig Zulauf, denn die Gemeinde Kevelaer hatte 1929 auf Drängen des Turn- und Sportvereins ein Freibad angelegt. Franz Claes und Franz Douteil, Vater von Gre…