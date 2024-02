Gewerbefest geplant

Das Gewerbegebiet Süd plant am 29.09.2024 in der Zeit von 11 bis 17 Uhr an der Zeppelin- und Delbrückstraße sowie am Haagscher Weg ein Fest für die ganze Familie. Neben Unternehmenspräsentationen, Einblicken in Unternehmen und der Ausstellung von Produkten oder Maschinen gibt es Attraktionen für Groß und Klein.

Die Gewerbetreibenden haben die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren, unabhängig davon, ob sie im Gewerbegebiet Süd ansässig sind. Jeder hat die Chance, sich einem breiten Publikum vorzustellen.

„Viele wissen gar nicht, welche Unternehmen im Gewerbegebiet ansässig sind. Das wollen wir ändern – auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing. „Neben vielen Aktionen sind zusätzlich noch ein Trödelmarkt und eine Autoshow geplant“, betonen die Organisatoren des Gewerbefestes.

Bereits 40 Anmeldungen

Aufgrund der großen Präsentationsfläche freuen sich die Organisatoren über weitere Gewerbetreibende, die sich beteiligen. Insbesondere sind Gewerbetreibende angesprochen, die nicht im Gewerbegebiet Süd ansässig sind.

„Es geht dem Organisationsteam darum, ein möglichst breites Spektrum der Unternehmen zu präsentieren, die im gesamten Kevelaerer Gewerbegebiet angesiedelt sind“, betonen die Verantwortlichen. Darüber hinaus werden weitere Gastronomen und Vereine gesucht, die sich am Gewerbefest mit Ständen oder Aktionen beteiligen wollen.

Potentielle Interessenten haben die Möglichkeit, sich bis zum 01.03.2024 per E-Mail bei der Wirtschaftsförderung, wirtschaftsfoerderung@kevelaer.de, anzumelden.