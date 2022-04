Fahrradwerkstatt sucht gut erhaltene Räder

Der Frühling ist da und damit hat auch allenthalben die Fahrradsaison begonnen. Wer sich jetzt ein neues Rad zulegt oder einfach mal den Schuppen oder die Garage ,ausmistet‘ und dabei ein etwas älteres ‚Schätzchen‘ findet, das noch gut erhalten und vielleicht mit wenigen einfachen Reparaturen wieder verkehrssicher gemacht werden kann, sollte sich überlegen, ob er nicht Gutes tun möchte. Die Fahrradwerkstatt des Runden Tischs für Flüchtlinge sucht aktuell insbesondere gut erhaltene Kinder- und Damenräder. Wer ein solches Rad für Geflüchtete spenden möchte, kann sich direkt an Wolfgang Röhr von der RTF-Fahrradwerkstatt (Tel.: 0177-4 06 77 07) wenden oder eine Mail an info@rtf-kevelaer.de schreiben.

Wer sich in der Hilfe für Geflüchtete engagiere oder dies tun wolle, finde beim Runden Tisch in Kevelaer im Übrigen immer einen Ansprechpartner, sagt Ulrich Hünerbein-Ahlers vom RTF. Gleichzeitig wirbt er dafür, dass Ehrenamtler*innen, die sich nicht organisieren wollten, hier ebenfalls eine Anlaufstelle hätten. Der RTF will versuchen, auf seiner Internetseite und in Beratungen einen Überblick über das Angebot für Geflüchtete zu geben (das KB berichtete). Deshalb sei es wichtig, dass sich möglichst viele, die solche ,kleineren‘ Angebote machten (Hausaufgabenhilfe, Behördengänge, kreative oder Sprachkurse etc.) beim RTF (info@rtf-kevelaer.de) meldeten.