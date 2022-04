Gewinnspiel und Petersilientöpfe

In den Überraschungstüten, die das Kevelaer Marketing auf dem auf den Gründonnerstag vorverlegten Wochenmakt verteilt, befindet sich auch eine Karte zum Ostergewinnspiel. Als Gewinne locken eine Familien-Jahreskarte für das Kevelaerer Freibad, eine Jahreskarte für die Bauernhof-Erlebnisoase „Irrland“ in Twisteden sowie eine KevelaerCard.

In den gesamten Osterferien, also vom 9. bis zum 24. April, gilt es deshalb, in der Kevelaerer Innenstadt in vielen Fenstern in Hauptstraße, Busmannstraße, Luxemburger Platz und Kapellenplatz nach den „versteckten“ Ostereiern mit dem Kevelaer-K Ausschau zu halten. Diese gilt es zu zählen! Wer die richtige Anzahl an Ostereiern findet, erhält die Chance auf tolle Preise. Die Teilnahme ist für Besitzer*innen eines Smartphones leicht, einfach den QR-Code in den Schaufenstern oder auf der Postkarte scannen und das Teilnahmeformular inklusive der richtigen Lösung ausfüllen.

Auch die Marktbeschicker*innen erfreuen am Gründonnerstag ihre Kund*innen mit Zugaben beim Kauf an den Marktständen. Welche Zugaben das sind, erfahren Besucher*innen direkt bei den Händler*innen.

Die Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK) hat sich gemeinsam mit den Einzelhändlern der Innenstadt eine besondere Aktion zu Ostern einfallen lassen. Was auf der Busmannstraße schon zur guten Tradition gehört, wird jetzt von der Interessengemeinschaft Hauptstraße aufgegriffen und durch die UVK organisiert. Die Kunden bekommen am Ostersamstag, 16. April 2022, bei größeren Einkäufen ein sehr nützliches „Give Away“ in Form von Petersilientöpfen überreicht. Hübsch aufgemacht werden die grünen Töpfchen dann in der Osterzeit dem Kunden mitgegeben.

Wer also die Garnierung des heimischen Ostermahls sichern möchte, sollte unbedingt im Kevelaerer Einzelhandel einkaufen und diese fröhliche und gesunde Aktion genießen.