Dienstjubiläen bei der Wallfahrtsstadt

Bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer gab es einen Grund zum Feiern: Zusammen konnten einige langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf insgesamt 145 Dienstjahre zurückblicken: So feierten Klaus Kopka, Leiter der Abteilung Finanzen und Steuern, Christiane Peulen, Gleichstellungsbeauftragte, Sebastian Swertz, Sachbearbeiter in der Abteilung Finanzen und Steuern, und Anja Griesmeyer, Erzieherin in der städtischen Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“, ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.Bernd Ingenhaag, Leiter der Abteilung Grundstücksmanagement, arbeitet bereits 45 Jahre bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde würdigte Bürgermeister Dr. Dominik Pichler die Jubilarinnen und Jubilare. Er nutzte die Gelegenheit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre langjährige Tätigkeit Dank und Anerkennung auszusprechen.

Auch Werner Barz, Personalleiter der Stadtverwaltung, und Stefan Reudenbach, Personalratsvorsitzender, sowie die jeweiligen Vorgesetzten der Jubilarinnen und Jubilare gratulierten im Namen der gesamten Belegschaft und des Personalrates.