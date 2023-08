Er war ein sehr loyaler Mensch, gradlinig, offen und ehrlich Wenn er von „ B&B “ sprach, sagte Josef Nolden „ Wir “

/ von Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Josef Nolden

Josef Nolden ist nie selbstständiger Unternehmer gewesen; dennoch hat er einen Kevelaerer Betrieb geprägt wie wenige andere. Für die Erfolgsgeschichte des Verlags Butzon & Bercker hat er sich eingesetzt, als wäre es seine eigene Firma. In diesen Tagen jährt sich sein Todestag zum 20. Mal.

Schon als Kind wuchs seine Beziehung zu B&B. Seine Eltern waren aus Mönchengladbach zugezogen. An der Venloer Straße bekamen sie eine Wohnung. Ihr Haus stand Rücken an Rücken mit dem Mutterhaus von Butzon & Bercker, das damals „mitten in der Stadt“ lag. Vater Ernst war dort Werkmeister. Seine Familie wuchs schnell auf neun Kinder an. Josef, geboren 1918, war das jüngste.

Der Vater brauchte nur durch den Garten zu gehen und war in der Firma. Sehr oft begleitete ihn der kleine Josef. Er mochte den Duft von Druckerschwärze, Papier und Öl und das Stampfen, Zischen und Pfeifen der Zylinder. Noch mehr angetan war er von Zahlen. Die Eltern schafften es, ihm die Handelsschulzeit in Goch zu finanzieren. Josef be…