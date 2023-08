Verbesserung der Qualität im Nahverkehr

Nach der Spätschicht im Linienbus zum Bahnhof fahren, um die letzte Bahn für diesen Tag zu erreichen, doch leider ist der Bus verspätet. Fünf Minuten nach der Zeit kommt er am Bahnhof an und die Bahn ist bereits abgefahren. Solche Szenarien passieren in ländlichen Regionen, wie dem Kreis Kleve, regelmäßig.

Um dies zu ändern, hat die Grüne Fraktion im Kreistag Kleve einen Antrag zur Verbesserung der Fahrgastinformation und der Qualität im öffentlichen Nahverkehr vorgelegt. Eine entsprechende Prüfung wurde einstimmig im Kreistag beschlossen. Der Antrag zielt darauf ab, dass die Fahrgäste in Zukunft durch Live-Daten in der VRR-App oder auf den Anzeigetafeln und Info-Monitoren in den Bussen besser informiert werden. Außerdem soll es vor allem für die letzten Verbindungen des Tages eine Anschlussgarantie geben. Durch ein leicht zugängliches Formular auf der Website des Kreis Kleve sollen die Fahrgäste Anregungen und Beschwerden äußern können, die dann in die Verbesserung der Qualität einfließen sollen.

Dies ist nur ein Teil der Bausteine, die im Antrag auf einen zuverlässigen ÖPNV im Kreis Kleve abzielen. „Nachdem mit der ÖPNV-Offensive der Ausbau des Busangebots im Kreis voll im Gange ist, ist der nächste logische Schritt, mit einer Qualitätsoffensive für eine deutliche Aufwertung des ÖPNVs zu sorgen”, sagt das Vorstandsmitglied der Kreistagsfraktion, David Krystof.