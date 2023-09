Erster Platz für Kevelaer

Eine Woche lang zeigte „Mein Lokal – Dein Lokal“ auf „Kabel Eins“, was der Niederrhein kulinarisch zu bieten hat. Mittendrin das Restaurant „Herr Lehmann“ aus Kevelaer. Gleich am Montag durften Michael Schmidt und sein Team den Zuschauern und den Mitbewerbern ihr Können zeigen. Und das schien zu überzeugen, denn die ganze Woche blieben sie mit 33 Punkten ganz knapp in Führung. Erst Freitag konnte der „Landgasthof Westrich“ aus Bedburg-Hau gleichziehen. Das blieb auch nach der Punktevergabe des Fernsehkoch Mike Süsser, der dem „Herr Lehmann“ neun Punkte gab, so und beide Gastronomen konnten sich über den Sieg, die 42 von 50 Punkten und den Tellerpokal freuen.