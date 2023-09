Zum Monatsende schließt die Bäckerei Vloet ihre Filiale im Kevelaerer Rewe-Markt Ein Schritt zurück, um vorwärts zu kommen

Manuel Vloet präsentiert das Info-Blatt, in dem er seine Kundinnen und Kunden über die Schließung der Filiale im Rewe-Markt informiert. Foto: JvS

Mit einem wehmütigen Blick, aber auch voller Vorfreude auf die Zukunft blickt Bäckermeister Manuel Vloet auf den 30. September. An diesem Tag wird die Bäckerei Vloet nach über 30 Jahren ihre Filiale im Rewe-Markt Kevelaer schließen.

„Schweren Herzens haben wir uns entschieden, die letzte Rewe-Markt-Filiale aufzugeben, und sind ab nun auf uns allein gestellt“, erklärt Vloet. Doch dies ist kein Abschied im eigentlichen Sinne. Die Bäckerei Vloet konzentriert sich fortan auf ihr Stammhaus an der Basilikastraße, gleich gegenüber dem Kevelaerer Krankenhaus. Auch die Filiale in Walbeck bleibt weiterhin bestehen, gerade erst wurden hier die Pachtverträge für weitere fünf Jahre unterzeichnet. „Dies bedeutet Kontinuität und Planungssicherheit für unsere Kundinnen und Kunden und unsere Mitarbeitenden“, so Vloet.

Die Entscheidung, die Filiale im Rewe-Markt Kevelaer zu verlassen, sei ihm nicht leicht gefallen. Der Handwerksmeister mit einer starken familiären Tradition im Bäckerhandwerk betont die Wichtigkeit von Eigenständigkeit und Verlässlichkeit in der modernen Unternehmensführung: „Wir machen einen überlegten Schritt zurück, um in unserem Sinne vorwärts zu kommen“, betont Vloet. Die Verantwortung für seine Mitarbeitenden und die Z…