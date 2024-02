Erfolgreicher Messeauftritt

Rund 275.000 Besucherinnen und Besucher kamen in diesem Jahr zur 88. Grünen Woche in Berlin. Damit wurde die Veranstaltung vom 19. bis zum 28. Januar 2024 einmal mehr ihrem Ruf als internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau gerecht. Unter den Ausstellern waren auch zahlreiche Unternehmen aus dem Kreis und die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW, unterstützte die Delegation aus dem Kreis Kleve an mehreren Tagen mit ihrer Anwesenheit.

Agrobusiness Niederrhein e. V. und Genussregion Niederrhein hatten als Vereine in der NRW-Halle einen Stand und waren mit ihren Mitgliedsunternehmen angereist. Am Eröffnungstag der Grünen Woche waren vor Ort die Heideprinzessin Jennifer Elspaß aus dem Heidedorf Lüllingen, die das niederrheinische Produkt Heide repräsentiert, und das Straelener Blumenmädchen Johanna Heufs, das für den Straelener Gartenbau und die Blumenstadt Straelen steht. Die Besucherinnen und Besucher des Agrobusiness-Stands konnten über ein digitales Quiz ihre Kenntnisse zu Agrobusinessthemen am Niederrhein testen.

Am Stand der Genussregion Niederrhein konnten Gäste Kostproben kulinarischer Köstlichkeiten aus dem Kreis Kleve genießen, beispielsweise Bio-Käse von Aurora Kaas aus Kranenburg. Ein großes Thema am Messestand war auch der Spargel. So bewarb die Familie Janßen den Walbecker Spargel, der durch die Walbecker Spargelgenossenschaft vermarktet wird. Die Walbecker Spargelprinzessin 2024, Ronja Geldermann, machte in Begleitung des Spargelgrenadiers Hein-Josef Heyer das Edelgemüse aus dem Kreis Kleve schmackhaft.

Beeindruckt zeigten sich die Messegäste von der von Landgard Blumen und Pflanzen GmbH aus Straelen geschmückten 3.000 Quadratmeter großen Blumenhalle. Die von Landgard und der Initiative „1.000 gute Gründe“ gezeigten Pflanzen reichten bis zur Hallendecke in neun Metern Höhe. Auch die Azaleen von Heinz Manten mit einer Höhe von bis zu 1,50 Meter ließen die Gäste staunen.

Internationale Pflanzenmesse

Unterdessen ist auch die Internationale Pflanzenmesse (IPM) 2024, das alljährlichen Treffen der „Grünen Branche“ in Essen, zuende gegangen. Über 1.400 Aussteller aus rund 50 Nationen präsentierten vom 23. bis 26. Januar dort bereits zum 40. Mal den Fachbesuchern ihre Unternehmen und Angebote.

„Der Bereich Agrobusiness spielt für die Wirtschaft im Kreis Kleve eine große Rolle, denn hier verdienen mehr als 13.000 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ihren Lebensunterhalt“, äußert sich Brigitte Jansen als Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve im Vorfeld der Messe.

Aus Kevelaer waren dabei: Wasserpflanzen Baumann, EPS GmbH, Eurofleurs-Elbers GmbH & Co. KG, GASA Group Germany GmbH, Topfpflanzen Velmans.