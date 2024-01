Erfolgreiche Ausbildung

Nach zweieinhalbjähriger Ausbildung zur Bankkaufrau bzw. zum Bankkaufmann freuen sich jetzt zwölf junge Auszubildende der Sparkasse Rhein-Maas über ihre bestandene Abschlussprüfung: Rojin Adar, Jannis Friedrich, Mia Gellings, Sarah Kocak, Benjamin Marx, Julia Mühlhausen, Finn Richter, Torben Schöter, Alissa Steffens, Lotte Vriesen, Michelle Wellings und Nick Willenborg.

Die Jungangestellten erhielten ihre Prüfungszeugnisse in diesen Tagen von der Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve.

Doch das ist nicht der einzige Grund zur Freude: Alle zwölf frisch gebackenen Bankkaufleute haben von der Sparkasse ein Übernahmeangebot in das Angestelltenverhältnis erhalten. Sie werden ab sofort die Teams in den Geschäftsstellen oder in internen Fachbereichen der Sparkasse verstärken.

Auszubildende machen stolz

„Wir sind sehr stolz auf unsere Auszubildenden und ihre Leistungen. Nicht nur in der Theorie haben sie ihr Können bewiesen, auch in der Praxis, im Tagesgeschäft der Sparkasse, haben sie vielfältige Aufgaben verantwortungsvoll und eigenständig erledigt. Über geeigneten Nachwuchs brauchen wir uns in unserem Haus im Moment keine Sorgen machen“, freut sich Vorstandsvorsitzender Wilfried Röth bei einer kleinen Feierstunde mit dem Sparkassennachwuchs.

Bei der Ausbildung ihrer Azubis setzt die Sparkasse Rhein-Maas auf Praxisbezug und Kundenorientierung. Auf dem Ausbildungsplan stehen daher vielfältige Qualifikationsmaßnahmen sowie Verkaufstrainings und Fachschulungen.

Gut ausgebildete Mitarbeitende sind der Sparkasse Rhein-Maas sehr wichtig. Mit einer Ausbildungsquote von 6,8% unterstreicht das Kreditinstitut seine Stellung als eines der größeren Ausbildungsunternehmen in der Region.

Vorstandsmitglied Thomas Müller, Horst Jansen, Leiter der Personalabteilung, Personalratsvorsitzender Andreas Servas und Nadine Peerenboom aus der Personalabteilung, gratulierten ebenfalls zur erfolgreichen Prüfung und wünschten einen guten Start ins Berufsleben.

Für das Ausbildungsjahr 2025 ist das Bewerbungsverfahren – bei entsprechenden Voraussetzungen auch in Kombination mit einem berufsbegleitenden Studium – bereits eröffnet.

Und für das Jahr 2024 bietet die Sparkasse ebenfalls noch Ausbildungsplätze an. Auf der Internetseite www.skrm.de/ausbildung hat die Sparkasse Rhein-Maas Informationen zum Berufsbild und zum Bewerbungs-verfahren hinterlegt.

Fragen rund um das Thema „Ausbildung bei der Sparkasse“ beantwortet Nadine Peerenboom gerne unter der Rufnummer 02821-7110-5301.