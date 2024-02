Equal Pay und Gleichstellung

Im Zeichen der diesjährigen Equal Pay Day Kampagne, unter dem Motto „Höchste Zeit für Equal Pay!“ rückt die Gleichstellungsarbeit im Kreis Kleve die Ungleichheit der Entlohnung zwischen den Geschlechtern in den Fokus.

Eine besondere Betonung liegt dabei auf dem Gender Pay Gap, der die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern durch Unterschiede in der (Arbeits-)Zeit mitverursacht. Frauen haben im Jahr 2023 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 % weniger verdient als Männer.

Der Gender Pay Gap wird unter anderem auch durch Unterschiede in der (Arbeits-)Zeit beeinflusst. Der geringere Beschäftigungsumfang von Frauen trägt allein 2 Prozentpunkte zum insgesamt bestehenden Gender Pay Gap von 18 Prozent bei. Dies wirft Fragen auf, wie Frauen und Männer ihre Zeit zwischen Erwerbsarbeit, unbezahlter Arbeit und Freizeit aufteilen, wie diese Verteilung in gesellschaftlicher und monetärer Hinsicht bewertet wird und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um eine (zeit-)gerechtere Zukunft, eine moderne Arbeitswelt und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern.

Der Internationale Frauentag am 8. März dient als Anlass, auf bestehende Herausforderungen und Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufmerksam zu machen. Mit zahlreichen Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag setzen die Gleichstellungsbeauftragten nicht nur Akzente für die Geschlechtergleichstellung, sondern betonen auch die anhaltende Bedeutung und Notwendigkeit von weiteren Fortschritten.

Veranstaltungsübersicht der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve:

Kleve

Vom 6. bis zum 14. März findet in der Kreisverwaltung Kleve die Ausstellung „Höchste Zeit für Equal Pay!“ statt. In dieser Ausstellung informiert und beleuchtet die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Kleve die Bedeutung und Hintergründe des Equal Pay Day, den Gender Pay Gap sowie die Ursachen und zeigt Lösungsansätze für die Behebung der Verdienstunterschiede auf. Für weitergehende Informationen zu dem Thema steht die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Kleve allen Interessierten gerne zur Verfügung.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung besucht werden.

Im gleichen Zeitraum kann im Foyer des Rathauses Kleve die Ausstellung „Equal Pay – Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ besucht werden. Bei dieser besteht die Möglichkeit, sich über berufs-, branchen- oder unternehmensübliche Gehälter zu informieren. Die Ausstellung bietet zudem Informationen, Broschüren und Musterformulare.

Die Gleichstellungsbeauftragte steht während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ratshauses Kleve für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Emmerich

Seit dem 18. Februar und noch bis zum 17. März findet im Emmericher Rheinmuseum eine Ausstellung von Sonja Huber statt. In dieser zeigt die Künstlerin Frauenportraits.

Außerdem macht die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Emmerich darauf aufmerksam, dass anlässlich des Weltfrauentages bereits am 25. Februar in dieser Ausstellung eine Schreibwerkstatt „zuWortkommen mit Renate-Schmitz-Gebel“ angeboten wird. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung zur Schreibwerkstatt ist erforderlich unter 02822 75 1900.

Am 7. und 8. März spielt Frieda Braun jeweils um 20 Uhr ihr Programm „Erst mal durchatmen!“ im Stadttheater Emmerich.

Weeze

Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Weeze lädt gemeinsam mit der Diakonie im Kirchenkreis Kleve am 7. März um 19 Uhr zu einer Lesung von Carla Berling mit dem Titel „Was nicht glücklich macht, kann weg“ im Restaurant „Alte Schmiede“ ein. Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro oder im Vorverkauf für 12,50 Euro im Rathaus Weeze und im Haus der Diakonie Goch erhältlich.

Kalkar

Am 8. März von 10 bis 13 Uhr informiert und berät die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kalkar gemeinsam mit dem Caritasverband Kleve e. V. – Beratungszentrum Kalkar anlässlich des Internationalen Frauentages an einem Informationsstand im Fachmarktzentrum Kalkar.

Kevelaer

Ebenfalls am 8. März findet in der Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Führung zum Thema „Starke Frauen und ihre Kunst“ statt. Die einstündige Führung wurde von der Gleichstellungsbeauftragten der Wallfahrtsstadt Kevelaer in Kooperation mit dem Kevelaerer Marketing geplant und startet um 14 Uhr am Priesterhaus. Am Ende der Führung gibt es Kaffee und Kuchen im Niederrheinischen Museum in Kevelaer. Der Preis pro Person beträgt 10 Euro. Nur mit Voranmeldung.

Geldern

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Geldern sowie weitere Gleichstellungsbeauftragte aus dem Kreis Kleve stehen am 8. März von 10 bis 12 Uhr auf dem Gelderner Wochenmarkt als Ansprechpartnerinnen für Fragen und Antworten rund um den Equal Pay Day und den Internationalen Frauentag an einem gemeinsamen Informationsstand zur Verfügung.