Vor sechs Jahren startete erstmals die Aktion „Blick hinter die Kulissen“.

„Bis heute erzielt die Aktion eine hohe positive Resonanz, sodass die Tickets schnell ausverkauft sind“, erzählt Citymanager Tobias Nelke. Auch in diesem Jahr bietet das Kevelaer Marketing in Kooperation mit lokalen Unternehmen die Möglichkeit, Einblicke in den alltäglichen Arbeitsablauf zu erhalten und in verschiedene Arbeitswelten einzutauchen.

Von April bis Juni 2024 werden sechs lokale Unternehmen sich und den dazugehörigen Arbeitsalltag präsentieren. Eine gute Gelegenheit als Besucher Neues über die Unternehmen aus erster Hand zu erfahren.

WALTHER Faltsysteme GmbH, Priesterhaus Kevelaer, Fahrzeugbau Kevelaer GmbH, Biohof Etzold GbR, Freibad Kevelaer und das Wohnstift St. Marien sind bereit, ihre Türen zu öffnen und den Teilnehmern den besagten „Blick hinter die Kulissen“ zu gewähren.

Tickets für die Unternehmensführungen können zum Preis von 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder (6 – 14 Jahre) in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob oder online im Ticketshop erworben werden.

Der gesamte Erlös aus dem Ticketverkauf kommt einer sozialen Einrichtung zugute.

Alle Termine und weitere Informationen erhalten Sie in den Verkaufsstellen oder unter www.kevelaer-marketing.de.