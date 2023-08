Eleganter Schwung und schwierige Abschläge

Am 16. September 2023 finden auf der Golfanlage des Landgolfclubs Moyland erneut die Kevelaerer Stadtmeisterschaften der Golferinnen und Golfer statt. Es ist die 15. Auflage des Turniers. Die Organisatoren hoffen auf ein entsprechend großen Teilnehmerfeld. Im Rahmen des Turniers wird auch der neue Stadtmeister oder die neue Stadtmeisterin ermittelt. Teilnehmen können alle Golfer und Golferinnen, die Mitglied eines dem DGV angeschlossenen Vereins sind. Stadtmeister oder Stadtmeisterin können alle Golferinnen und Golfer werden, die ihren Lebensmittelpunkt (privat oder beruflich) in Kevelaer haben oder in Kevelaer geboren oder aufgewachsen sind.

In den vergangenen 14 Jahren haben sich Roland Gendritzki, Christian Hüpen, Benedikt Polders, Andreas Ruhnau, Guido Jacobs und Ciaran Donnelly auf dem Siegerpokal verewigt. Man darf gespannt sein, ob Ciaran seinen Sieg aus dem Jahr 2021 wiederholen kann oder ob er in diesem Jahr von einem neuen Champion bezwungen wird.

Neben der Ehre und dem Wanderpokal der Stadt Kevelaer gibt es auch eine Reihe weiterer Preise in verschiedenen Leistungsklassen zu gewinnen, sodass sich eine Teilnahme für jeden und jede – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – auszahlen kann. Lohnen wird es sich in jedem Fall, denn aus den Erfahrungen der letzten 14 Auflagen ist gewiss, dass sich alle Startenden auf einen wunderschönen Golf-Tag in Moyland freuen dürfen.

Auf die Beine stellen lässt sich das Turnier aber am Ende nicht ohne die tatkräftige und finanzielle Unterstützung von Sponsoren. Daher möchten sich die Organisatoren schon im Vorfeld ausdrücklich bei Augenoptik Plümpe, Galerie Kocken, Holzbau Clever, Fahrdienst Vogt und Mercedes Herbrand bedanken. Wie schon in den Vorjahren haben wieder maximal 48 Spielerinnen und Spieler die Chance auf den Titel, die weiteren Platzierungen und Sonderpreise, die im Rahmen der Stadtmeisterschaften ausgespielt werden.

Anmeldungen nimmt das Organisationsteam, bestehend aus Thomas Hardieck, Roland Gendritzki und Jürgen Borghs, noch bis Montag, 11. September 2023, um 16 Uhr per Mail (kev.golf.stadt@gmx.de) oder unter www.kevelaerer-charity-golf-cup.de/veranstaltungen entgegen.