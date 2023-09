Einladung zur Bürgerversammlung

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer erarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit der Ge-Komm GmbH – Gesellschaft für kommunale Infrastruktur – ein ländliches Wegenetzkonzept zur Stärkung des kommunalen Außenbereichs.

Ziel ist es, in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, unter Einbeziehung der örtlichen Akteure, ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Wirtschaftswegenetz zu planen. Weiter sollen Handlungsoptionen für Investitionsentscheidungen und für die dauerhafte Unterhaltung der Wege aufgezeigt werden.

Das Vorhaben wird seitens der Bezirksregierung Düsseldorf mit Mitteln der Europäischen Gemeinschaft, des Bundes und des Landes zu 75% gefördert. In einem ersten Schritt wurde in den vergangenen Monaten ein Konzept-Entwurf als Diskussionsgrundlage erarbeitet. Dazu wurden sämtliche öffentlichen und privaten Wege entsprechend ihrer Bedeutung und Funktion klassifiziert:

– Welche Wege und Brückenbauwerke sind für die Stadt unverzichtbar und haben eine hohe Priorität?

– Welche Wege könnten im Standard gesenkt, ökologisch aufgewertet oder sogar gänzlich aufgegeben werden?

– Welche Wege sind für die Allgemeinheit entbehrlich und könnten einzelnen Interessenten und Interessentinnen oder Nutzergruppen zur Verfügung gestellt werden?

Die erarbeiteten Zwischenergebnisse sollen gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit weiterentwickelt werden. Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Konzeptentwurf findet am Dienstag, 12. September 2023, um 17.30 Uhr eine Bürgerversammlung im Ratssaal im Kevelaerer Rathaus statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Anschluss an diesen Termin besteht für die Öffentlichkeit weiterhin Gelegenheit, sich in einem transparenten Beteiligungsverfahren in die Planung einzubringen und Kommentare abzugeben. Das dafür vorgesehene Bürgerdialogportal wird bereits ab dem 11. September 2023 freigeschaltet und bleibt bis zum Projektabschluss im Oktober 2023 geöffnet. Die Kommentierungsphase läuft dann noch bis zum 3. Oktober 2023.

Ziel ist es, ein zukunftsfähiges, bedarfsgerechtes und auch finanzierbares Wegenetz für die Wallfahrtsstadt Kevelaer zu schaffen.