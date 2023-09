Zwar musste das Kevelaerer Event von der Hülswiese in die Maasstraße verlegt werden – doch es kam an Kevelaer singt ein Wohnzimmer-Konzert

/ von Hildegard van Lier

Fünf Musikerinnen und Musiker gaben den Ton an. Foto: HvL

Kevelaer singt. Und wie. Zwar musste das angekündigte Event „Kevelaer singt“ von der Schulwiese an der Hüls wegen zu geringen Kartenvorverkaufs auf die Maasstraße verlegt werden. Doch das tat dem Mitsingen und der Stimmung in keiner Weise auch nur irgendeinen Abbruch. Ganz im Gegenteil.

Von der Wiese zum Brauhaus

„Wer hätte das vor vier Stunden gedacht“, staunte selbst Thomas Molderings, Organisator und Inhaber des Brauhauses „Kävelse Lüj“, gegen 23 Uhr nicht schlecht. Zu diesem Zeitpunkt endeten gerade die Zugabe-Rufe und ein begeisterter Schlussapplaus. Etwa 100 Sangesfreudige hatten am vergangenen Samstag den Weg zum Brauhaus an der Maasstraße in Kevelaer gefunden und ließen sich vom Mitsing-Event anstecken. Es wurde gesungen, geklatscht, geschunkelt und getanzt. Die Veranstaltung wurde im Laufe des fortschreitenden Abends zu einer wunderbaren Sommernachtsparty. Selbst das Wetter zeigte sich mit seinen angenehmen Temperaturen von seiner freundlichsten Seite.

Eigentlich sollte die Zweitauflage von „Kevelaer singt“ erneut auf dem Schulgelände an der Hüls stattfinden. Doch ein zu geringer Kartenverkauf zwang das Ehepaar Silvia und Thomas Molderings, einen „Plan B“ zu schmieden. „50 Karten waren einfach zu wenig und zu kostenaufwendig“, erklärte der Ideeng…