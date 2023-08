Zum 7. Winnekendonker Weinfest kam die Sonne raus Echtes Weintrink-Wetter

/ von Lisa Schweren

Der Musikverein Winnkendonk sorgte für ausgelassene Stimmung. Foto: LS

Mit den Klängen von „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens wurde man beim Betreten der Begegnungsstätte vom Musikverein Winnekendonk zum 7. Weinfest begrüßt. Die Tische waren bereits gut gefüllt, von Jung bis Alt hat jeder den Weg hierher gefunden. Nach dem Regen am Vormittag hat sich pünktlich zum Weinfest die Sonne blicken lassen.

Wein von der Mosel

Wie auch in den Vorjahren kommt der Wein, der angeboten wurde, vom Weingut Brixius direkt an der Mosel. Der Winzer Manuel Brixius war samt Familie auch zu Gast. „Das Winnkendonker Weinfest ist schon ein fester Termin im Kalender. Da wird man auch schon gefragt: Fährst du wieder nach Wido?“, erzählt Brixius. Er freut sich darüber, dass nach der Pandemie eine solche Veranstaltung wieder möglich ist. „Das hat man schon sehr vermisst.“ Besonders freut er sich auch darüber, dass Menschen aus Winnkendonk auch schon bei ihm zu Besuch waren. „Nach all den Jahren kennt man sich halt. Dann ist es immer schön, sich auch wiederzusehen.“

Die große Weinkarte des Abends erklärt Brixius so: „So ein Abend ist perfekt, um mal verschiedene Weine zu testen. Da wollen wir den Menschen auch Auswahl geben.“ Von Rotwein bis Riesling war alles zu kriegen und passend zu den Weinen servierte der Musikverein Käseteller und Flammkuchen.

Musikalische Begleitung…