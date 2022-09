Kevelaerer Verwaltung begrüßt das Konzept der Kreis Kleve Bauverwaltung für die Dorfstraße in Twisteden Eine Einbahnstraße gibt die Richtung vor

Die Dorfstraße in Twisteden soll zur Einbahnstraße werden. Foto: Archiv

Als Erfolg wertet die Kevelaerer Verwaltung die Bürgerversammlung, die am Mittwochabend, 24. August 2022, in Twisteden zur Situation auf der Dorfstraße stattfand (das KB berichtete). Auch wenn man ob der überörtlichen Zuordnung der Straße selbst kaum Möglichkeiten der Einflussnahme habe, sei man erfreut darüber, dass die Kreis Klever Verwaltung sich mit dem Thema beschäftige, so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am Tag nach der Bürgerversammlung. Stadtplaner Dave Welling und Mobilitätsmanagerin Mara Ueltgesforth begrüßten im Ausschuss, dass eine Bürgerbeteiligung zu einem so frühen Zeitpunkt stattgefunden habe.

Verkehrssituation

Am Mittwochabend vergangener Woche hatte die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB) im Rahmen einer Bürgerversammlung ein Lösungskonzept für die Verkehrssituation der Ortsdurchfahrt Twisteden vorgestellt. 130 Interessierte hörten sich die Präsentation von Tobias Dungs, Leiter Tief- und Straßenbau der KKB, im IBC in Twisteden an und konnten Fragen stellen sowie Bedenken äußern.

Im Lösungskonzept der KKB gehe es vor allem darum, „die Lücke im Radwegnetz entlang der Dorfstraße (K 17) in Twisteden zu schließen und den aktuell hohen Durchfahrtsverkehr umzuverteilen“, fasst Stadtpressesprecherin Lena Hanenberg zusammen. Bis zu 5.000 PKW und rund 280 LKW pro Tag fahren durchschnittlich über die Dorfstraße, das habe eine Verkehrszählung in diesem Frühjahr ergeben. Vor allem das Irrland und der Kieswerksverkehr aus den Niederlanden sorgten dafür, dass die Dorfstraße als Anfahrtsstreck…