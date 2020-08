Die Tür zum Putzraum einer öffentlichen Toilette am Johannes-Stalenus-Platz haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch, 12. August 2020, auf Donnerstag, 13. August 2020, aufgebrochen. In dem Lagerraum für Reinigungsutensilien wurde aber offenbar nichts entwendet. Die Kripo Goch bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 02823-1080.