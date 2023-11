Ein 56-jähriger Mann aus Kevelaer hörte am Samstagmorgen, 04. November 2023, gegen 4 Uhr Geräusche im Garten seines Einfamilienhauses an der Bischof-van-Aaken-Straße. Als der 56-Jährige vom Fenster im ersten Oberschoss in den Garten schaute, sah er einen unbekannten Mann. Der Unbekannte war gerade dabei aus der Gartenhütte ein Fahrrad in Richtung Gartenzaun zu schieben.

Als der Kevelaerer nach draußen ging und vom Täter gesehen wurde, flüchtete dieser mit einem Sprung über den Gartenzaun sehr zügig in Richtung Südpark. Der Einbrecher ließ ein weiteres Fahrrad sowie einen Rucksack am Tatort zurück. Ob die Gegenstände aus einem Diebstahl stammen wird derzeit ermittelt. Der Täter kann nicht näher beschrieben werden.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.