Caritas sucht Ehrenamtliche

Seit dem Startschuss vor mehr als 25 Jahren engagiert sich das Freiwilligenzentrum (FWZ) des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer für die Förderung des Ehrenamtes. Mit seinem kostenlosen Beratungsangebot unterstützt das FWZ interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Südkreis Kleve bei der Aufnahme eines geeigneten Ehrenamtes und hilft auch ganz konkret bei der Kontaktaufnahme zu gemeinnützigen Einrichtungen.

„Im gemeinsamen Beratungsgespräch steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten im Mittelpunkt. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel Zeit man investieren möchte – jede Stunde ist wertvoll, die für das Gemeinwohl eingebracht wird“ führt Ehrenamtskoordinatorin Regina Matzke aus.

Das Ehrenamt in Deutschland ist weiterhin stark. „Etwa 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich Tag für Tag freiwillig für das Gemeinwohl – ohne Bezahlung in ihrer Freizeit“, so Matzke. Dabei geht die Welt des Ehrenamtes weit über die Klassiker „Übungsleiter im Sportverein“ und „Lesemutti“ im Kindergarten hinaus, auch wenn hier der Bedarf nach wie vor groß ist.

Das FWZ verfügt mit Hilfe seiner zahlreichen Kooperationspartner über vielfältige Einblicke in mögliche Tätigkeitsfelder. „Ob Tierschutz, Kuchen backen, Holzarbeiten, Musizieren, Autofahren, Dinge sortieren oder einfach nur Zuhören zu Ihren Leidenschaften zählt, wir finden für jeden Interessierten das richtige Ehrenamt“, verspricht Matzke. Und nicht nur interessierte Bürgerinnen und Bürger profitieren von der kostenlosen Beratung des FWZ. Auch gemeinnützige Einrichtungen können die Hilfe in Anspruch nehmen und erhalten Unterstützung bei der Akquise neuer ehrenamtlicher Mitstreiter.

„Wir freuen uns über neue Anfragen und helfen gerne bei der Vermittlung“, fasst Matzke ihr Angebot zusammen. „Am internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember gilt es nicht nur „Danke“ an alle Engagierten zu sagen, sondern an jeden die Einladung auszusprechen, sich selbst sinnstiftend für die Gemeinde und die Gesellschaft einzubringen“, ermuntert die Koordinatorin des FWZ potenzielle Ehrenamtliche.

Informationen und Kontakt: Regina Matzke, Freiwilligen-Zentrum Gelderland, regina.matzke@caritas-geldern.de oder Telefon: 02831 9102368.