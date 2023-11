Die Bücheroase öffnet ihre Türen

Am Wochenende, 11. und 12. November 2023, öffnet die Bücheroase im Pfarrheim St. Antonius Kevelaer, Bahnstr. 2, wieder ihre Pforten. Am Samstag, 11.11., von 15.00 -18.00 Uhr und am Sonntag, 12.11., von 9.30 -17.00 Uhr können Bücher für 1 € pro Buch erworben werden. Der Erlös geht dieses Mal an den DenkMal-Grabmal e. V. in Kevelaer.