Das Golddorf feierte eine ausgelassene Kappensitzung in der Begegnungsstätte „ Echt schöne Menschen “ in WiDo

Die KLJB-Krabbelgruppe überzeugte mit ihrer Tanzperformance. Foto: FG



Winnekendonk hatte am Wochenende wieder richtig Lust auf jecke Töne: Die Öffentliche Begegnungsstätte am Marktplatz war schon eine gute Stunde vor der eigentlichen Kappensitzung in bester Feierlaune, machten doch die Winnekendonker Bevölkerung und die Gäste ihren Treffpunkt nach bester Jecken-Manier zum ultimativen Narrentempel. Und das Programm, das ihnen bevorstand, sollte sein übriges tun, einen grandiosen Abend zu erleben.

Die Corona-Zwangspause hatte zwar eine lange Zeit das Sagen, konnte die Jecken aus dem Dorf aber nicht mundtot machen. Gleich zum Auftakt, als Anne Foitzik herrlich charmant mit niederländischem Akzent den Saal begrüßte, hatte sie den richtigen Ton getroffen und das sollte sich den ganzen Abend über fortziehen. Spätestens als sie ihr Kostüm, das den „Norona-Virus“, der stets mit guter Laune infiziert, darstellte, war der Saal aus dem Häuschen. Und so war es beinahe ein Kinderspiel, das närrische Volk langsam und stetig anzuheizen, um den 7er-Rat, angeführt von Zeremonienmeister Hans-Heinrich Hebben, gebührend einziehen zu lassen und dann dem Publikum vorzustellen. Jedes einzelne Mitglied, allen voran Festkettenträger Rainer Luyven vom SV Viktoria Winnekendonk, wurde frenetisch von den anwesenden Jecken im Saal begrüßt, so als wäre hier schon der Kevelaerer Prinz am Start. Doch dazu sollte es später noch kommen…

Denn zunächst einmal waren die „Winnekendonker Herzbuben“ (Happo Rankers / Thomas Sc…