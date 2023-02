Gastronom Michael Schmidt feiert auf dem Roermonder Platz „ Herr Lehmann “ lädt zur Karnevalsparty

Michael Schmidt (Mitte) lädt an Rosenmontag mit seinem Team zur Party auf dem Roermonder Platz ein. Foto: privat

Am Montag, 20. Februar 2023, heißt‘s auch in Kevelaer endlich wieder: De Zoch kütt. Nach mehrjähriger Corona-Pause ziehen die Jecken an Rosenmontag wieder mit aufwendig gestalteten Wagen und in Fußgruppen durch die Straßen. Doch wat, wenn der Zoch wech is‘? In der Marienstadt gibt‘s in diesem Jahr ein neues Angebot für vor und nach dem Zug. Und währenddessen.

Der Kevelaerer Gastronom Michael Schmidt (Restaurant „Herr Lehmann“) hat die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Anders kann man‘s wohl nicht sagen. Denn eines hat der erfahrene Veranstalter erkannt: In der Kevelaerer City gibt‘s an Rosenmontag inzwischen kaum mehr ein öffentliches Angebot zum Feiern. Zwar bieten einige Gaststätten im Kevelaerer Stadtgebiet nach wie vor Unterschlupf für die Jecken. Allerdings bleibt unter anderem die sonst so beliebte Anlaufstelle „Alt Derp“ an Rosenmontag geschlossen. Und im Bühnenhaus steigt nach dem Zug „lediglich“ eine Jugenddisco.

Für Michael Schmidt ist seine Mission klar: „Wir möchten den Leuten einen zentralen Punkt vor und nach dem Zug anbieten.“ Zentral meint in diesem Fall den Roermonder Platz vor dem Rewe-Markt. Als vor zwei Wochen die Idee aufkeimte, stampfte der Gastronom das spontane Projekt aus dem Boden. „Da steht dann ein durchaus opulenter Bierpavillon“, kü…