Drei Spiele und zwei Siege

Trainerin Heike Thyssen sprach von einem „Arbeitssieg“ – und das umschreibt die Leistung der ersten Volleyball-Herrenmannschaft des Kevelaerer Sportvereins ganz gut. Sie traten am Samstag gegen den TuS 08 Lintorf in der heimischen Halle an.

Der Start in die Begegnung gelang den Kevelaerern gut und der KSV lag schnell mit 5:0 vorne. Aber zügig zeigte sich, dass die gewohnte Souveränität nicht vorhanden war. Selbst der sonst so verlässliche Diagonalangreifer Mirko Novak blieb häufig im Block der Lintorfer hängen. So war das Spiel bis zum 21:21 ausgeglichen, aber dann konnte Lintorf die Fehler des KSV zu ihren Gunsten nutzen und Satz eins mit 25:22 gewinnen.

Auch Satz zwei begann ausgeglichen. Beim Stand von 8:8 wirkten die Aktionen des KSV aber konzentrierter. Punkt um Punkt vergrößerte sich der Abstand und betrug zum Ende satte 9 Punkte. Mit 25:16 war der Satzausgleich geschafft.

Die Mannschaft nahm den Schwung des zweiten Satz auch in den dritten Satz und wurde hier ihrer Favoritenstellung gerecht. Auch wenn der Satz mit 25:12 deutlich an den KSV ging, merkte man den Kevelaerer Sportlern die teilweise unzureichende Durchsetzungskraft am Netz an. Das Publikum profitierte davon und bekam einige lange Ballwechsel zu sehen.

Dies setzte sich auch in Satz Nummer vier fort. Zum Leidwesen von Heike Thyssen gewann der TuS wieder die Oberhand. Nach zwei Auszeiten wechselte sie beim Stand von 15:18 Marc Ophey für Mirko Novak ein. Die Mannschaft fing sich wieder und es blieb bis zum Ende spannend. Zum Ende, beim Stand von 24:23, kam Mirko Novak zum Block nochmals zurück und der KSV konnte den Satz mit 25:23 für sich entscheiden und den 3:1 Erfolg besiegeln.

Für die erste Mannschaft des Kevelaerer SV standen auf dem Feld: Broeckmann, Kannenberg, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen, Tönißen, Verhoeven.

Erster Saisonsieg für die Damen

Die Damenmannschaft von Trainer Alessandro Nobbers hatte am Sonntag gleich zwei Gegner zu Gast. Und gleich im ersten Spiel gegen den VC Eintracht Geldern IV konnten die Damen den ersten Saisonsieg einfahren. Am Ende stand ein 3:2 Erfolg zu Buche. Die junge Gelderner Mannschaft, die mit einigen jungen Talenten bestückt ist, traf auf eine KSV-Mannschaft, die sehr konzentriert zu Werk ging. Nobbers vertraute dabei auf die erfahrenen Kräfte. Auch wenn Geldern mit starken Aufgaben Druck ausübte, stand die Annahme meist gut. Im Gegenzug war der Angriff des KSV sehr effektiv.

Im ersten Satz betrug der Vorsprung bis zu sechs Punkte. Nach dem 19:13 kam Geldern zwar nochmals heran, aber zum Schluss konnte sich der KSV Satz eins mit 25:22 sichern.

Es war ein wenig überraschend, wie gut der KSV den VCE beherrschte. Mit unveränderter Aufstellung setzte das Team um Kapitänin Carolin Thyssen ihren Erfolgsweg fort. Satz zwei war so nach 19 Minuten ebenfalls mit 25:19 gewonnen. Diese scheinbare Überlegenheit nutzte Trainer Nobbers zu vier Wechseln in der Startaufstellung im dritten Satz.

Es waren vielleicht ein, zwei Wechsel zu viel, denn ab diesem Zeitpunkt lief nicht mehr viel zusammen beim KSV. Der VCE nahm das Geschenk dankbar an und holte sich Satz drei mit 25:12.

Im vierten Satz kehrten die etablierten Kräfte zurück, aber Geldern war nun im Spiel und mit druckvollen Aufgaben behielt der VCE die Kontrolle. Erst zum Ende des Satzes kam der KSV wieder auf. Satz vier ging so zwar noch mit 25:18 an den VCE Geldern, aber der KSV war wieder im Spiel.

Der Tie-Break musste die Entscheidung bringen. Der KSV kam besser aus den Startlöchern und konnte sich einen kleinen Vorsprung erkämpfen. Dieser hielt, zur Freude der zahlreichen Zuschauer*innen, bis zum Ende. Mit 15:11 konnten die Damen ihren ersten Sieg feiern.

Weiter ging es gegen die zweite Mannschaft des 1. VBC Goch. Dieser Gegner erwies sich als deutlich schwerere Aufgabe. Goch konnte den KSV in den beiden ersten Sätzen klar in die Schranken weisen und gewann beide Durchgänge eindeutig mit 25:16.

Man merkte den Spielerinnen nun an, dass der Fünfsatzerfolg gegen Geldern Kraft gekostet hatte. Erst im dritten Satz erwachte der Kampfeswille bei den Kevelaerer Damen.

Unterstützt durch die Volleyball-Herren und das Publikum brachte sich der KSV mit einem 26:24 zurück ins Spiel. Leider hielt Goch in Satz vier erfolgreich dagegen. Mit 25:14 ging Satz vier an Goch, der so einen 3:1 Erfolg für sich verbuchte.

Beim KSV spielten: Tinz, Peters, van Husen, Wassen, Thyssen, Boßer, Vennhoff, Drews, Praest, Saborowski.