Hoflader gestohlen

Bereits am Freitag (09. Juni 2023) haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18 und 18.45 Uhr von einem Bauernhof an der Straße “Im Auwelt” in Twisteden einen roten Hoflader des Herstellers Schäffer, Typ 2033, mit Fahrerschutzdach entwendet.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zum Verbleib dieses Arbeitsfahrzeuges geben oder wem ist so ein Fahrzeug (siehe Bild) angeboten worden? Die Kripo Goch erbittet Hinweise unter Telefon 02823 1080.