Diesjährige Atempause erfolgreich gestartet

Auch in diesem Jahr startete die „Atempause“ im Solegarten St. Jakob am 17. Juli 2023 wieder mit vielen spannenden und entspannenden Kursen. Bereits der erste Kurs war mit knapp 60 Teilnehmenden sehr gut besucht. Die Teilnehmerzahl deutete auf weitere gute Zuläufe hin, was sich im Laufe der ersten Woche bestätigte.

Die Kurse der Atempause finden regen Zuspruch

Erneut stellt das Kevelaer Marketing die „Atempause“ vom 17. Juli bis 4. August 2023 mit verschiedensten Kursen auf. Mit dem kostenfreien Sportangebot in den Ferien spricht es eine breite Zielgruppe an. Das führt seit Jahren zu einer kontinuierlichen Steigerung der Teilnehmerzahlen. Denn die Kombination aus Sport und Entspannung um das Gradierwerk herum bietet die Möglichkeit, dem alltäglichen Stress für eine gewisse Zeit zu entkommen.

Zum Kursauftakt am 17. Juli 2023 wurde „Yin Yoga, Kundalini Yoga, Body Architecture“ mit Christina Schaller von Lebensart geboten. „Mit knapp 60 Teilnehmern ist das ein sehr gelungener Auftakt für die Veranstaltung und spiegelt das rege Interesse daran deutlich wieder“, erklärte Carmen Cely, Bereichsleitung Marketing und Event vom Kevelaer Marketing. Auch durch Regen lassen sich Interessierte nicht abschrecken. So kamen am ersten Abend nach etwas stärkerem Schauer acht Teilnehmende zusammen, um sich von Gisela Ingenwepelt in „Kwoon Do“, einem Selbstverteidigungskurs, anleiten zu lassen.

Tageswanderungen am Samstag

Die „Atempause“ ist nicht nur im Solegarten St. Jakob vertreten. Das „Waldatmen“, durchgeführt von dem Kneipp Verein Gelderland e. V., fand an der Fleurkeusstraße statt. Aquagymnastik, ausgerichtet vom SportBildungswerk Kleve, wurde im Kevelaerer Freibad durchgeführt. Und eine Tageswanderung, initiiert vom SportBildungswerk Kleve, startete am Samstag, um 10 Uhr im Solegarten St. Jakob sowie eine weitere Wanderung vom Kneipp Verein Gelderland e. V. um die gleiche Uhrzeit am Tierpark Weeze. „Bei dem abwechslungsreichen Angebot ist für jeden etwas dabei, egal ob Jung oder Alt, aktiv oder auf Entschleunigung bedacht. Wichtig ist nur, dass es Spaß macht und dem Körper gut tut“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leitung Kevelaer Marketing.

Für Verpflegung ist gesorgt

Während der Veranstaltung ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Atempause“ gut gesorgt. Auch in diesem Jahr wieder ist EDEKA Brüggemeier aus Kevelaer Sponsor der Veranstaltung und sorgt mit frischem Obst und Getränken dafür, dass den Mitmachenden nie die Energie ausgeht.

„Atempause“ endet mit Open Air Kino

Die „Atempause“ begleitet Interessierte noch bis zum 4. August 2023. Von Montag bis Freitag werden morgens meist zwischen 9 und 11 Uhr sowie abends zwischen 17 und 20 Uhr als auch am Samstag, den 29. Juli 2023, die unterschiedlichsten Kurse und Wanderungen angeboten. Am 4. August endet die Veranstaltungsreihe mit einem Open Air Kino im Solegarten St. Jakob. Ab 21 Uhr wird die Komödie „Der Nachname“ gezeigt. Weitere Informationen können unter www.kevelaer-marketing.de abgerufen werden.