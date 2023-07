Das „PAROOKAVILLE“ Festival startet ins siebte Jahr Wiedersehen macht Freude

/ von Lisa Schweren

Die größte Mainstage des Festivals stellt in diesem Jahr ein Pumpwerk dar. Foto: Julien Duval

„All I want for christmas is you“, schallt Mariah Careys Weihnachtshit über das Gelände des PAROOKAVILLE Festivals und macht gleich klar: Hier ist alles möglich. Ob eine riesige Jägermeister-Flasche, die als Club dient oder eine eigens angelegte Wüste, das „Desert Valley“, in der Boote in den Sand eingelassen sind.

Das größte Elektromusikfestival Deutschlands fand am Wochenende zum siebten Mal am Weezer Airport statt. Wie in vergangenen Jahren war auch diese Version wieder mit 75.000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag restlos ausverkauft.