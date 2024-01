Dienstjubiläen und eine Verabschiedung

Bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer gab es gleich mehrere Gründe zum Feiern. Zusammen konnten drei langjährige Mitarbeitende der Stadt auf insgesamt 75 Dienstjahre zurückblicken:

So feierten Holger van Elten, Leiter des städtischen Mittagstreffs, Stephanie Feddema, Erzieherin in der städtischen Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“, und Jürgen Boomers, Mitarbeiter beim städtischen Betriebshof, 25-jähriges Dienstjubiläum.

Neben den Dienstjubiläen verabschiedete Bürgermeister Dr. Pichler den langjährigen Beschäftigten Werner van Dongen nach 35-jähriger Dienstzeit in den wohlverdienten Ruhestand. Am 02. Mai 1988 wurde er als Mitarbeiter beim Betriebshof bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer angestellt, wo er bis zum Renteneintritt seine Arbeit mit großem Pflichtbewusstsein verrichtete. Er kümmerte sich unter anderem um die Unterhaltung der Wirtschaftswege und führte die Bankettmäh-arbeiten mit modernster Technik durch.

Mit Werner van Dongen verlässt ein zuverlässiger, freundlicher und beliebter Mitarbeiter den Betriebshof.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde würdigte Bürgermeister Dr. Dominik Pichler die Mitarbeiterin und die Mitarbeiter. Er nutzte die Gelegenheit, Dank und Anerkennung für die jahrelange Tätigkeit auszusprechen.

Auch Werner Barz, Personalleiter der Stadtverwaltung, und Stefan Reudenbach, Personalratsvorsitzender, sowie die jeweiligen Vorgesetzten der Jubilarinnen und Jubilare und des Neuruheständlers gratulierten im Namen der gesamten Belegschaft und des Personalrates.