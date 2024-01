Kreis Kleve startet eine Familien-App

Wie erreiche ich eine Hebamme? Wann ist die kommende U-Untersuchung meines Kindes? Wann findet das nächste Kinderfest im Nachbarort statt? Und im Notfall: Mit einem Klick schnell verbunden sein mit dem Rettungsdienst, dem Gift-Notruf oder dem Apotheken-Notdienst. All das leistet die neue Familien-App „AppKes“ des Kreises Kleve. Die App kann ab sofort kostenlos über die gängigen Stores auf dem Handy oder Tablet installiert werden. Weitere Infos zur Installation online unter www.kreis-kleve.de (Suchbegriff „AppKes“).

„AppKes“ hat viele Funktionen, ist intuitiv in der Nutzung und hält Angebote in allen 16 Städten und Gemeinden des Kreises Kleve bereit“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Die App ist serviceorientiert und gibt einen umfassenden Überblick auf Themen für Eltern, Familie, Kinder und Jugend – und zwar vom Zeitraum der Schwangerschaft bis zum Fast-Erwachsen-Sein. Dabei ist „AppKes“ für die Freizeit ebenso geeignet wie für den Notfall und steht kostenlos in mehreren Sprachen zur Verfügung.“

Eigenständige Betreuung

„AppKes“ ist die erste App, die der Kreis Kleve komplett eigenständig betreut. Der Name greift den typisch niederrheinischen Begriff „ebkes“ auf. „‚Ebkes‘ ist eine herrliche Zeitangabe: völlig unpräzise zur exakten Dauer, zugleich aber eindeutig, dass es sich um eine kurze, abgeschlossene Zeitspanne handelt. Wer etwas ‚ebkes‘ macht, macht es schnell, beharrlich und zielgerichtet. Und genauso können Familien auch unsere Familien-App nutzen.“, so Gerwers.

Das Angebot bündelt alles Wissenswerte auf einen Blick: Die beiden Symbolfiguren des Kreises Kleve – Löwe KLEO und Störchin Jette – führen die App-Nutzer zu Veranstaltungen für Familien mit Kindern, Infos zur Gesundheitsvorsorge, zu staatlichen Leistungen und Bildungsangeboten sowie Kontaktadressen, Notrufnummern und zu vielem mehr.

Übersichtliche Angebote

Die Angebote sind übersichtlich, aktuell und mit einem Klick abrufbar. Über eine Checkliste können sich Eltern auf Wunsch an wichtige Termine erinnern lassen. (Werdende) Eltern, Fachkräfte und Interessierte erhalten einen unkomplizierten und generationsgerechten Zugang zu Informationen, die mit einem Smartphone oder einem anderen Endgerät ständig und überall verfügbar sind. Der Kreis Kleve wurde bei der Realisierung von „AppKes“ durch den Familien-App-Entwickler Michael Hotopp aus Monheim am Rhein unterstützt.

Das Besondere an dieser App: Neben dem Kreis Kleve füllen unter anderem auch die fünf städtischen Jugendämter die Familien-App „AppKes“ mit Leben. Die App ist somit ein Produkt aus der Kooperation der fünf Stadtjugendämter und dem Kreis Kleve. „Soweit bekannt, ist diese Zusammenarbeit bei einer Familien-App einzigartig“, sagt Andrea Schwan, Fachbereichsleiterin Jugend, Soziales und Jobcenter des Kreises Kleve.

So ist auch der Onlineservice des Jugendamts Kevelaer „KeKS“ dort vertreten.

Damit nun möglichst viele Familien „AppKes“ nutzen, werben Plakate und Handzettel an vielen öffentlichen Stellen im Kreisgebiet für die App. Zudem wird die App auch auf den Sozialen Medien beworben.