Diebstahl aus Container

Zwischen Dienstag (6. Juni 2023) und Dienstag (13. Juni 2023) haben sich unbekannte Täter an einem Container auf einem Firmengelände an der Straße Langstraat in Wetten zu schaffen gemacht. Sie brachen ein Schloss an dem Material-Container auf und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Danach flüchteten die Täter mit ihrer Beute vermutlich über eine angrenzende Wiese. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080.