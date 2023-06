Junge Akteure bereiteten eine Show zur Verabschiedung der Schulzeit vor Darbietungen und Spiele beim Abiball

/ von Verena Pichmann

Die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums. Foto: Simon Winkels

Am frühen Samstagabend (10. Juni 2023) fanden sich die Abiturientinnen und Abiturienten mit ihren Familien und Freunden im Bühnenhaus zum Abiball, dem allerletzten Akt ihrer schulischen Laufbahn zusammen. Nach Sektempfang und einer Stärkung durch ein reichhaltiges Buffet begrüßten Jahrgangsstufensprecher Ben Tißen und Moderatorin Dilara Yildirim stellvertretend für ihre Jahrgangsstufe die Gäste.

Charme und flotte Sprüche

Dilara war es auch, die redselig und gelegentlich verwirrt durch den Abend führte. Kleine Pannen gehören zu einer von so jungen Akteuren vorbereiteten Show dazu und wurden von ihr mit Charme, flotten Sprüchen und Selbstironie gut verpackt.

Wettkämpfe

Es gab einige Spiele, bei denen die Lehrkräfte zeigen mussten, wie gut sie ihre Schülerinnen und Schüler kennen, oder in kleinen Wettkämpfen gegen sie antreten mussten. Besonders bemerkenswert hier die Tanzeinlage, die Schulleiterin Christina Diehr beim Stopptanz zu „Cotton Eye Joe“ auf die Bühne brachte. In einem Sketch spielten einige Lehrkräfte die Schülerschaft, lümmelten in den Bänken rum, spielten Ball oder mit dem Handy während des Unterrichts, suchten Antworten bei Google und verpetzten sich gegenseitig. Ihnen gegenüber stand eine mutige Abiturientin als strenge Lehrerin und parodierte frech und mit vielen Sprüchen aus dem Unterrichtsalltag die Lehrerschaft.

