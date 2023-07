Diebstahl auf Reiterhof

In der Nacht von Freitag auf Samstag (29. Juli 2023) haben Unbekannte ihr Unwesen auf einem Reiterhof an der Straße Am Mühlenwasser getrieben. Sie betraten mehrere Stallungen auf dem Gelände und brachen eine Vielzahl von Spinden auf. Außerdem suchten sie in mehreren Pferdeanhängern nach Diebesgut. Der genaue Umfang der Beute war bei der Sachverhaltsaufnahme noch unklar, entwendet wurden mindestens drei Reitsättel. Zum Abtransport der Beute nutzen die Täter offenbar eine Schubkarre vom Hof, welche sie in der Fleuth am Bönninger Weg in der Nähe einer Fußgängerbrücke entsorgten. Ein Anwohner entdeckte die Schubkarre dort. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080.