Diebstahl aus Kfz

In der Zeit zwischen Freitag, 16.20 Uhr, und Montag (31. Juli 2023), 6.20 Uhr, haben unbekannte Täter sich ohne Aufbruchsspuren Zugriff auf den Innenraum eines Ford Transits verschafft, der auf einem Parkplatz an der Straße Friedensplatz in Wetten abgestellt war. Sie entwendeten unter anderem eine Kappsäge sowie mehrere Werkzeugkoffer und -taschen aus dem Firmenwagen. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen.