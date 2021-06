Die Stimmung steigt

Oft genug habe ich genölt, pardon, gewarnt vor zu viel Leichtsinn. Nun möchte ich mich vorsichtig an der allgemein zu beobachtenden gesteigerten Lebensfreude beteiligen.

Und wenn ich schon nichts Aktuelles aus Kevelaer berichten kann – dafür sind ja meine Kolleg*innen zuständig – so versuche ich jetzt einmal auf meine Weise, etwas zur allgemeinen Erheiterung beizutragen.

Und wie kann das besser gelingen, als unserer Kevelaerer Leserschaft (daheim geblieben oder fortgezogen) von den Originalen zu erzählen, die wir gottlob in unseren Mauern gehabt haben. Da fällt mir als liebstes „Opfer“ die gute alte Du-Frau von der Hauptstraße ein.

Keine Angst, liebe/r Leser*in, die olle Kamelle „Kannst du dat auch bezahlen“ kommt nun nicht ein weiteres Mal zur Sprache. Sie als Kevelaerer Insider*in haben diesen authentischen (!) Vorfall bestimmt schon oft erzählt bekommen. Ich kenne da eine andere Story (Dönken sagt man wohl besser) mit dem Vorzug absoluter Wahrheit!

Die liebe Anna taucht eines Tages in ihrem typischen Watschelgang bei der Nachbarin zur Rechten auf und beginnt wie immer: „Segg, hör mal…..“ Man unterhielt sich aber nicht über geschäftliche Dinge, sondern die beiden Damen hatten meistens „Privates“ zu erzählen.

Die Geschäftsfrau von nebenan hörte also geduldig zu, wie Anna loslegte: „Ek heb gister Oavend wat Leckeres gegäte. Dat moj’e ok es üttprobiere. Ek hat en Schief Graubrot, deck met Schenk drop, on duw däj ek dor Zwiebelrütterkes droplegge on en paar Dröpkes Maggi. Dat was godomme ärg lecker. Ek segg et ow, gej frät ow kapott!“

Euer Hendrick